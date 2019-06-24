Представники США, ЄС та Світового банку обговорили енергетичні реформи в Україні
Вашингтон готовий підтримати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами, заявив заступник державного секретаря США з енергетичних питань Кент Логсдон на зустрічі з представниками Світового банку та Євросоюзу.
Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.
"Під час зустрічей з представниками Світового банку та ЄС головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Логсдон підкреслив готовність США підтримувати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічей з представниками Світового банку та ЄС, головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Логсдон підкреслив готовність США підтримувати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 июня 2019 г.
Нагадаємо, Україна посіла 71 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості ведення бізнесу, який підготував Світовий банк, піднявшись на 5 позицій.
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Економічна правда
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