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Представники США, ЄС та Світового банку обговорили енергетичні реформи в Україні

Понеділок, 24 червня 2019, 17:05

Вашингтон готовий підтримати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами, заявив заступник державного секретаря США з енергетичних питань Кент Логсдон на зустрічі з представниками Світового банку та Євросоюзу.

Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter.

"Під час зустрічей з представниками Світового банку та ЄС головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Логсдон підкреслив готовність США підтримувати програми енергетичних реформ в Україні разом з міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна посіла 71 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості ведення бізнесу, який підготував Світовий банк, піднявшись на 5 позицій.

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Економічна правда

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