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Денежная масса в мае сократилась на 0,3% - Нацбанк

Четверг, 13 июня 2019, 17:42

 

Денежная масса в Украине в мае 2019 года сократилась на 0,3% - до 1 триллиона 260,45 миллиарда гривень.

Такие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Нацбанка.

По данным центробанка, денежная база в мае снизилась еще существеннее – на 1,9%, до 428,69 млрд грн.

НБУ указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в мае уменьшились на 0,7% - до 349,61 млрд грн, а денежные средства в кассе банков – на 26,5%, до 30,23 млрд грн.

В целом c начала текущего года, согласно статистике НБУ, снижение денежной массы составило 1,3%, а денежной базы – 1,6%. В том числе агрегат M0 уменьшился на 3,9%.

Напомним, что в целом за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, а денежная база - на 9%.

Экономическая правда

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НБУ

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