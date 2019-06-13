Грошова маса у травні скоротилася на 0,3% - Нацбанк
Грошова маса в Україні у травні 2019 року скоротилася на 0,3% - до 1 трильйона 260,45 мільярда гривень.
Такі попередні дані грошово-кредитної статистики оприлюднені на сайті Нацбанку.
За даними центробанку, грошова база в травні знизилася ще істотніше - на 1,9%, до 428,69 млрд грн.
НБУ вказує, що грошові кошти в обігу поза банками (M0) у травні зменшилися на 0,7% - до 349,61 млрд грн, а грошові кошти в касі банків - на 26,5%, до 30,23 млрд грн.
У цілому c початку поточного року, згідно зі статистикою НБУ, зниження грошової маси становило 1,3%, а грошової бази - 1,6%. У тому числі агрегат M0 зменшився на 3,9%.
Нагадаємо, що в цілому за 2018 рік обсяг грошової маси зріс на 5,6%, а грошова база - на 9%.
Економічна правда
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