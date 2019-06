Трампу рекомендуют отложить запрет на использование оборудования Huawei

Президенту США Дональду Трампу рекомендуют отложить действие указа, ограничивающего сотрудничество правительства США с китайской компанией Huawei Technologies Co.

Об этом пишет Bloomberg.

В письме вице-президенту Майку Пенсу исполняющий обязанности главы бюджетного управления Белого дома Рассел Воут попросил отложить действие указа, который запрещает любому исполнительному органу, государственному подрядчику или компании, которая получает государственный заем или грант, использовать оборудование Huawei.

Воут предупредил, что закон станет бременем для американских компаний, которые используют технологию Huawei.

Напомним:

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

