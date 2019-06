Трампу рекомендують відкласти заборону на використання обладнання Huawei

Президенту США Дональда Трампа рекомендують відкласти дію указу, який обмежує співпрацю уряду США з китайською компанією Huawei Technologies Co.

Про це пише Bloomberg.

У листі віце-президенту Майку Пенсу виконуючий обов'язки глави бюджетного управління Білого дому Рассел Воут попросив відкласти дію указу, який забороняє будь-якому виконавчому органу, державному підряднику або компанії, яка отримує державну позику або грант, використовувати обладнання Huawei.

Воут попередив, що закон стане тягарем для американських компаній, які використовують технологію Huawei.

Нагадаємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Українська правда