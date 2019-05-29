Украинская авиакомпания Jonika запускает рейсы Львов-Афины

Украинская авиакомпания Jonika с 21 июля 2019 года начнет выполнять рейсы из международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в греческий международный аэропорт "Элефтериос Венизелос", расположенный в Афинах.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов" на своей странице в Facebook.

Рейсы будут выполняться еженедельно, по воскресеньям. Вылет из Львова планируется в 16:10, прилет в Афины – в 19:00. В обратном направлении вылет запланирован на 13:00, прилет – на 15:30.

Согласно информации в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону составляет от 4 тыс. грн.

Отмечается, что рейсы будут выполняться до 15 сентября.

Флот компании Jonika состоит из двух самолетов Boeing 737. Авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Грецию и чартерные - в Турцию, Черногорию, Албанию и Болгарию.

Как сообщалось, ранее венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева в Грецию по двум новым направлениям - в Салоники и Афины.

Напомним:

ООО "Авиакомпания "Джоника" была зарегистрирована в 2016 году. Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц, уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн. Его участниками являются: харьковчанин Виталий Логинов (40%) и ООО "Мабуст" (60%).



Среди видов деятельности авиакомпании значатся: предоставление в аренду воздушных транспортных средств; грузовой автомобильный транспорт; пассажирский авиационный транспорт; грузовой авиационный транспорт; вспомогательное обслуживание авиационного транспорта; транспортная обработка грузов; ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов; поставка готовых блюд.



Согласно декларации Логинова за 2016 год, на тот момент он являлся депутатом Богодуховского районного совета (Харьковская обл.). Помимо компании "Джоника", согласно этой же декларации, он владеет ООО "ЛТ Ресурс", "Укримпекс", "Вернисаж Тур", "КПЛ-Инвест", ООО "Мабуст" (Бровары, Киевская обл.) занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Конечный бенефициар – Виктор Тимошенко (100%). Уставной капитал компании составляет 40 тыс. грн.

Экономическая правда