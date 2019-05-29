Українська авіакомпанія Jonika запускає рейси Львів-Афіни

Українська авіакомпанія Jonika з 21 липня 2019 року почне виконувати прямі рейси із міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького у грецький міжнародний аеропорт "Елефтеріос Венізелос", розташований в Афінах.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Львів" на своїй сторінці у Facebook.

Рейси виконуватимуться щонеділі. Виліт зі Львова планується о 16:10, приліт в Афіни - о 19:00. У зворотному напрямку виліт заплановано на 13:00, приліт - на 15:30.

Згідно з інформацією в системі бронювання на сайті авіакомпанії, вартість квитка в одну сторону становить від 4 тис. грн.

Зазначається, що рейси будуть виконуватись до 15 вересня.

Флот компанії Jonika складається з двох літаків Boeing 737. Авіакомпанія вже виконує регулярні рейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) до Греції і чартерні - в Туреччину, Чорногорію, Албанію і Болгарію.

Як повідомлялося, раніше угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття рейсів із Києва до Греції за двома новими напрямками - в Салоніки і Афіни.

Нагадаємо:

ТОВ "Авіакомпанія "Джоніка" була зареєстрована в 2016 році. Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, статутний капітал компанії становить 100 тис. грн. Його учасниками є: харків'янин Віталій Логінов (40%) і ТОВ" Мабуст "(60%) .

Серед видів діяльності авіакомпанії: надання в оренду повітряних транспортних засобів; вантажний автомобільний транспорт; пасажирський авіаційний транспорт; вантажний авіаційний транспорт; допоміжне обслуговування авіаційного транспорту; транспортна обробка вантажів; ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів; поставка готових страв.

Згідно з декларацією Логінова за 2016 рік, на той момент він був депутатом Богодухівської районного ради (Харківська обл.). Крім компанії "Джоніка", згідно з цією ж декларації, він володіє ТОВ "ЛТ Ресурс", "Укрімпекс", "Вернісаж Тур", "КПЛ-Інвест", ТОВ "Мабуст" (Бровари, Київська обл.) Займається консультуванням з питань комерційної діяльності та управління. Кінцевий бенефіціар - Віктор Тимошенко (100%). Статутний капітал компанії становить 40 тис. грн.

Економічна правда