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Wizz Air открывает два новых направления из Киева в Грецию

Вторник, 19 февраля 2019, 11:45
 

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об открытии рейсов из Киева по двум новым направлениям - в Салоники и Афины.

Об этом сообщает ЦТС.

Оба рейса будут выполняться два раза в неделю.

Рейс Киев-Салоники стартует 20 мая и будет выполняться по понедельникам и пятницам, Киев-Афины стартует 21 мая, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Приобрести билеты по цене от 19,99 евро можно уже сейчас.

"Мы рады предложить нашим украинским пассажирам два новых направления, которые расширяют киевскую сеть Wizz Air до 28 маршрутов. С запуском в мае рейсов Wizz в Афины, историческую столицу Европы, и в Салоники, второй крупнейший город Греции, открываются новые возможности для планирования следующих отпусков", - говорится в сообщении авиакомпании.

 

С учетом двух новых рейсов маршрутная сеть Wizz Air из Украины достигла 45 направлений. Перелеты осуществляются из 3 украинских аэропортов в 13 стран мира.

"В 2018 году Wizz Air перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет более 107% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и делает Wizz Air самым крупным лоукост-авиаперевозчиком в Украине", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостов Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск двух лоукостеров - Wizz Air и ирландской Ryanair из Одессы уже летом этого года.

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Wizz Air

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