Могилянка и ЕРАМ будут учить магистров в ИТ (укр.)

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Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) та провідний світовий постачальник послуг з розробки програмного забезпечення і цифрових платформ ЕРАМ запускають магістерську програму за напрямком "Інженерія програмного забезпечення". Вона поєднує академічні знання про сучасні технології, практичні світові кейси з бізнесу, основи менеджменту та реалізації архітектурних рішень. Все це необхідно для успішної роботи майбутніх інженерів, архітекторів та управлінців в ІТ.

Навчати слухачів будуть викладачі НаУКМА та експерти ЕРАМ. Після закінчення дворічного навчання випускники отримають диплом державного зразка. Навчання на магістерській програмі відкриє випускникам нові кар’єрні та професійні можливості в динамічно-зростаючій ІТ галузі.

Серед модулів програми: сучасні підходи менеджменту продуктів та складних проектів (Delivery and Product management), архітектурні рішення (Solution Architecture), хмарні сервіси та DevOps (Cloud and DevOps), великі дані (BigData).

Програма грунтується на потребах бізнесу, які було сформовано завдяки багаторічному досвіду EPAM у цифровій трансформації великих компаній.

Навчання здійснюватиметься за змішаною системою: оффлайн, онлайн, самостійне навчання та практика на реальних проектах. Запис на навчання триватиме до кінця липня 2019 року.

Програма орієнтована на як на досвідчених, так і на молодих ІТ-спеціалістів. Обов’язковою умовою навчання є успішне складання єдиного вступного іспиту з англійської мови.

Юрій Антонюк, віце-президент, голова ЕРАM CEE:

"Світовий ринок ІТ стрімко розвивається, сьогодні попит на висококваліфікованих спеціалістів перевищує пропозицію. Саме тому мі об’єднуємо зусилля з Києво-Могилянською академією у спільному проекті. ЕРАМ інвестує свої знання та досвід в магістерську програму, таким чином ми ділимось своєю експертизою з більш широкою спільнотою ІТ-менеджерів. Переконаний, така співпраця буде сприяти розвитку системи вищої освіти та ІТ галузі України в цілому".

Андрій Мелешевич, президент НаУКМА:

"Важливим стратегічним пріоритетом для Києво-Могилянської академії є надання студентам знань на рівні найкращих світових стандартів у відповідності до потреб суспільства та ринку. Співпраця Факультету інформатики та ЕРАМ у рамках спільної магістерської програми забезпечить студентів можливістю отримувати найновіші практичні навички з галузі. Ми переконані, що ця програма є першим етапом у формуванні на базі Факультету інформатики НаУКМА новітнього освітнього ІТ-хабу в Україні".