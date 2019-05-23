Государственные банки получили более 8 миллиардов прибыли - Минфин

Банки государственного сектора - АО КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АО "Укрэксимбанк", АО "Ощадбанк" - по итогам I квартала 2019 года были прибыльными, их совокупный доход составил 8,1 миллиардов гривень (прибыль всего банковского сектора - 12,9 миллиардов гривень).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В первом квартале продолжилась тенденция роста объема кредитов физических лиц, который увеличился на 2,4 млрд грн, или на 5%. При этом объем кредитов юридическим лицам сократился на 7,1 млрд грн, или на 4%", - отметили в министерстве.

Наблюдался рост и средств клиентов. Так, средства физических лиц за отчетный период выросли на 3,4 млрд грн (1%), средства субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений на 2,4 млрд грн (1%).

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума - 21,7 млрд гривень.

Также напомним, что 12 мая Нацбанк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков. Всего будет оценена устойчивость 29 банков.

Экономическая правда