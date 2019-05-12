НБУ оценит устойчивость 29 банков

Нацбанк начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков – обработку результатов анализа качества активов банков, подтвержденных внешним аудитом.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Также начато стресс-тестирование 29 банков. По предварительным оценкам, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до конца 2019 года банкам необходимо сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%. Он станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года, когда начнется первый этап введения буфера консервации капитала.

"В дальнейшем размер буфера ежегодно поэтапно будет увеличиваться, пока не достигнет 2,5% с 1 января 2023 года. Формирование соответствующего буфера обеспечит создание банками запаса капитала сверх минимальных требований", - сообщает пресс-служба.

В будущем, отмечают в пресс-службе, это даст возможность поглощать возможные потери, которые могут возникнуть в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала.

В течение второго квартала планируется также изменить методику определения системно важных банков и обнародовать обновленный перечень таких банков.

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд гривен.

В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.

Кроме того, прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15 млрд гривен прибыли за год) и "Приватбанком" (11,7 млрд гривен).

Убыточными были банки с государственным российским капиталом (11 млрд гривен убытка).

Экономическая правда