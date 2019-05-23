Державні банки отримали понад 8 мільярдів прибутку - Мінфін

Банки державного сектору - АТ КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Ощадбанк" - за підсумками І кварталу 2019 року були прибутковими ,їхній сукупний дохід становив 8,1 мільярдів гривень (прибуток усього банківського сектору - 12,9 мільярдів гривень).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"У І кварталі продовжилась тенденція зростання обсягу кредитів фізичних осіб, який збільшився на 2,4 млрд грн, або на 5%. При цьому обсяг кредитів юридичних осіб скоротився на 7,1 млрд грн, або на 4%", - зазначили у міністерстві.

Спостерігалось зростання і коштів клієнтів. Так, кошти фізичних осіб за звітний період зросли на 3,4 млрд грн (1%), кошти суб’єктів господарювання та небанківських фінансових установ на 2,4 млрд грн (1%).

Нагадаємо, у 2018 році прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд гривень.

Також нагадаємо, що 12 травня Нацбанк почав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків. Усього буде оцінено стійкість 29 банків.

Економічна правда