В Киеве пройдет тренинг для журналистов, работающих с агротематикою
27 мая в Киеве пройдет тренинг, посвященный ключевым вопросам эффективного управления земельными ресурсами и потенциалу решения важнейших проблем благодаря использованию новейших и спутниковых технологий.
К участию в тренинге приглашаются журналисты национальных СМИ, которые освещают или планируют освещать аграрную и земельную тематику в Украине.
Во время тренинга журналисты узнают о таком:
ключевые вызовы в сфере управления земельными ресурсами в Украини, в частности ОТГ, и возможности их решения;
возможности и потенциал дистанционного зондирования земли для улучшения госполитики в сфере управления земельными ресурсами (анализ посевов и использования земель, прогнозирования урожая, оптимизация севооборотов и т.п.);
использование данных базы Мониторинга земельных отношений.
Тематика тренинга поможет журналистам профессионально и объективно освещать вопросы управления земельными ресурсами как на уровне общенациональной политики, так и на уровне общин.
Тренинг организован Всемирный банк совместно с ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".
Место проведения: г.Киев. Детали будут направлены отдельным письмом, после подтверждения регистрации.
Участие в тренинге бесплатное. Для участников из регионов обеспечивается трансфер и проживание в столице.
Регистрация обязательна: https://bit.ly/2vRgSzb. Заполнить форму нужно до 25 мая (включительно).
Подтверждение приглашение с дополнительной информацией будет отправлено на электронный адрес, указанный при заполнении формы.
Дополнительная информация: (099) 485-48-46, или gavrylenko.inna@gmail.com, контактное лицо - Инна Гавриленко.
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