В Киеве пройдет тренинг для журналистов, работающих с агротематикою

27 мая в Киеве пройдет тренинг, посвященный ключевым вопросам эффективного управления земельными ресурсами и потенциалу решения важнейших проблем благодаря использованию новейших и спутниковых технологий.

К участию в тренинге приглашаются журналисты национальных СМИ, которые освещают или планируют освещать аграрную и земельную тематику в Украине.

Во время тренинга журналисты узнают о таком:

ключевые вызовы в сфере управления земельными ресурсами в Украини, в частности ОТГ, и возможности их решения;

возможности и потенциал дистанционного зондирования земли для улучшения госполитики в сфере управления земельными ресурсами (анализ посевов и использования земель, прогнозирования урожая, оптимизация севооборотов и т.п.);

использование данных базы Мониторинга земельных отношений.

Тематика тренинга поможет журналистам профессионально и объективно освещать вопросы управления земельными ресурсами как на уровне общенациональной политики, так и на уровне общин.

Тренинг организован Всемирный банк совместно с ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".

Место проведения: г.Киев. Детали будут направлены отдельным письмом, после подтверждения регистрации.

Участие в тренинге бесплатное. Для участников из регионов обеспечивается трансфер и проживание в столице.

Регистрация обязательна: https://bit.ly/2vRgSzb. Заполнить форму нужно до 25 мая (включительно).

Подтверждение приглашение с дополнительной информацией будет отправлено на электронный адрес, указанный при заполнении формы.

Дополнительная информация: (099) 485-48-46, или gavrylenko.inna@gmail.com, контактное лицо - Инна Гавриленко.