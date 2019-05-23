У Києві пройде тренінг для журналістів, які працюють із агротематикою

27 травня у Києві пройде тренінг, присвячений ключовим питанням ефективного управління земельними ресурсами та потенціалу вирішення найважливіших проблем завдяки використанню новітніх і супутникових технологій.

До участі у тренінгу запрошуються журналісти національних ЗМІ, які висвітлюють чи планують висвітлювати аграрну й земельну тему в Україні.

Під час тренінгу журналісти дізнаються про:

ключові виклики у сфері управління земельними ресурсами в Украіні, зокрема ОТГ, та можливості іхнього вирішення;

можливості та потенціал дистанційного зондування землі для покращення держполітики у сфері управління земельними ресурсами (аналіз посівів і використання земель, прогнозування врожаю, оптимізація сівозмін тощо);

використання даних бази Моніторингу земельних відносин.

Тематика тренінгу допоможе журналістам професійно та об’єктивно висвітлювати питання управління земельними ресурсами як на рівні загальнонаціональної політики, так і на рівні громад.

Тренінг організували Світовий банк спільно з ЄС "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні".

Місце проведення: м. Київ. Деталі будуть надіслані окремим листом, після підтвердження реєстрації.

Участь у тренінгу безкоштовна. Для учасників із регіонів забезпечується трансфер і проживання у столиці.

Реєстрація обов’язкова за посиланням: https://bit.ly/2vRgSzb. Заповнити форму необхідно до 25 травня (включно).

Підтвердження запрошення з додатковою інформацією буде надіслано на електронну адресу, вказану при заповненні форми.

Додаткова інформація: (099) 485-48-46, або gavrylenko.inna@gmail.com, контактна особа - Інна Гавриленко.