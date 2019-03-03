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ЕС выделит 50 миллионов евро на безопасность Азовского побережья

Воскресенье, 3 марта 2019, 13:07
 

Президент Петр Порошенко заявил о специальном проекте ЕС, который предусматривает выделение 50 млн евро на поддержание безопасности Азовского побережья Украины, в частности Мариуполя и Бердянска.

Об этом глава государства сообщил в субботу во время заседания Совета регионального развития Одесской области, передает УНИАН.

По словам Порошенко, движение Украины в Европу открывает новые широкие возможности для объединенных территориальных общин и доступ к европейским ресурсам для внедрения проектов развития территорий.

"В связи с агрессией РФ в нейтральных водах Черного моря есть специальный проект – 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит, мы тоже будем это обеспечивать, и на Дунай, мы также сможем это сделать", - добавил Порошенко.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме около 10 млрд гривен из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.

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ЕС деньги

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