Регулятор не разрешил ввезти в Украину 10 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал трем компаниям в выдаче разрешений на ввоз с территории России 10 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Отказ дан на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"Госкомтелерадио отказал компаниям "Форс Украина", "Якаб Трейд", "Эльга-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ 10 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - указано в сообщении.

Отмечается, что признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти и имперских геополитических доктрин обнаружены в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", "Олимп-Бизнес", "Манн, Иванов и Фербер".

"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских компаний, к которым в Украине применены экономические санкции. Также не разрешено ввозить в Украину с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", в предисловии к которой российский издатель распространяет цитаты из выступлений президента страны-агрессора Путина", - говорится в сообщении.

Экономическая правда