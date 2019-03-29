Регулятор не дозволив ввезти в Україну 10 російських книг

Державний комітет телебачення та радіомовлення відмовив трьом компаніям у видачі дозволів на ввезення з території Росії 10 книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Відмова надана на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

"Держкомтелерадіо відмовив компаніям "Форс Україна", "Якаб Трейд", "Ельга-Україна" у видачі дозволів на ввезення з території РФ 10 книг, в яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що ознаки пропаганди держави-агресора, його органів влади та імперських геополітичних доктрин виявлені в книгах московських видавництв "Паблішер", "Олімп-Бізнес", "Манн, Іванов і Фербер".

"Це, зокрема, книги з економіки і менеджменту, в яких рекламується діяльність російських компаній, до яких в Україні застосовані економічні санкції. Також не дозволено ввозити в Україну з метою поширення перекладену з англійської мови книгу Росса Геддеса "IPO і наступні розміщення акцій" , в передмові до якої російський видавець поширює цитати з виступів президента країни-агресора Путіна", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда