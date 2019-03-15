Канада ввела санкции против 114 человек и 15 компаний из РФ

Правительство Канады объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма, захвату украинских моряков и дестабилизации ситуации на Востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

"В координации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма Россией. Министр иностранных дел Хрыстя Фриланд объявляет о санкциях против 114 человек и 15 субъектов, в соответствии с Законом о специальных экономических мерах", - говорится в сообщении.

В список попали глав правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, соратник Путина миллиардер Игорь Ротенберг, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Кроме того, под санкции попали государственные российские оборонные компании, такие как "Сухой", "МиГ", "Оборонлогистика".

В правительстве подчеркнули, что эти санкции являются ответом на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года и нарушение международного права.

Канада также внесла в санкционный список ряд лиц и организаций, ответственных за незаконное вторжение и продолжение оккупации Крыма и дестабилизацию Восточной Украины.

После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Канада внесла в санкционный список более 300 человек и организаций. Сегодняшнее решение увеличивает этот показатель до 435. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на сотрудничество.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

США ввели санкции против шести граждан РФ и восьми компаний в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине.

Европейская правда