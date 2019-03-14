Владелец РВС банка стал его руководителем

Александр Стецюк, которому принадлежат 100% акций киевского РВС банка, стал председателем правления этого финансового учреждения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это решение Стецюк, как единственный акционер, принял 12 марта после получения согласования этого назначения в Национальном банке, говорится в сообщении банка в системе раскрытия НКЦБФР.

До этого Стецюк с ноября 2016 года был главой наблюдательного совета банка.

В последние пять лет владельцем РВС банка был генеральным директором ООО "Украинская бизнес группа" (УБГ).

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа 2015 года продал ООО "УБГ" корпорации UBG переходной РВС Банк, который был создан на базе неплатежеспособного Омегабанка.

Нацбанк в начале ноября 2016 года отменил статус переходного для РВС банка, утвердил его устав и выдал полную банковскую лицензию.

В августе 2018 года 100% акций РВС банка перешло от УБГ напрямую к Стецюку. Занимавший с декабря 2016 года должность главы правления банка Владислав Кравец уволился с должности по собственному желанию 3 января 2019 года.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года по размеру чистых активов РВС банк занимал 57-е место (993,3 млн грн) среди 77 действовавших финучреждений.

Напомним, что во вторник глава правления и основной акционер киевского ТАСкомбанка Сергей Тигипко покинул пост главы правления спустя 10 месяцев после назначения.