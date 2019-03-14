Власник РВС банку став його керівником

Олександр Стецюк, якому належать 100% акцій київського РВС банку, став головою правління цієї фінансової установи.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таке рішення Стецюк, як єдиний акціонер, прийняв 12 березня після отримання погодження цього призначення у Національному банку, зазначається у повідомленні банку в системі розкриття НКЦПФР.

До цього Стецюк із листопада 2016 року був главою наглядової ради банку.

В останні ж п'ять років власник РВС банку був генеральним директором ТОВ "Українська бізнес група" (УБГ).

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2015 року продав ТОВ "УБГ" корпорації UBG перехідному РВС Банку, створеному на базі неплатоспроможного Омегабанку.

Нацбанк на початку листопада 2016 року скасував статус перехідного для РВС банку, затвердив його статут і видав повну банківську ліцензію.

У серпні 2018 року 100% акцій РВС банку перейшло від УБГ безпосередньо до Стецюка.

Голови правління банку Владислав Кравець, який займав цю посаду грудня 2016 року, звільнився за власним бажанням 3 січня 2019 року.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2019 року за розміром чистих активів РВС банк займав 57-е місце (993,3 млн грн) серед 77 існуючих фінустанов.

Нагадаємо, що у вівторок глава правління і основний акціонер київського ТАСкомбанку Сергій Тігіпко залишив посаду голови правління через 10 місяців після призначення.