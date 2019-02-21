Tesla решилась продавать Model 3 в лизинг
Американская компания Tesla готовится к запуску программы приобретения Tesla Model 3 на условиях лизинга.
Об этом компания сообщила в письме своим сотрудникам, сообщает Engadget.
Программу планируется запустить примерно через две недели. Скорее всего, дата запуска программы будет выбрана таким образом, чтобы снизить её влияние на финансовые показатели текущего квартала.
В Tesla уверены, что это поднимет спрос на новые электромобили Tesla Model 3.
В прошлом году в Tesla уже пытались внедрить программу лизинга, но отменили из-за опасений, что она снизит доходы.
Напомним, в декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.
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