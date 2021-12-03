Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов
CEO Tesla Илон Маск продал еще 934 091 акцию компании на 1,01 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
По данным регулятора, Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене 6,24 долл и сразу продал более 934 091 акцию по цене от 1058 до 1112 долл за акцию.
"В начале ноября самый богатый человек мира написал в Твиттере, что продаст 10% своих акций, если пользователи социальной сети это одобрят. Большинство из них согласились на продажу.
С 8 ноября Маск использовал опционы на покупку 10,7 миллионов акций и продал 10,1 миллионов акций за 10,9 млрд долларов", - напоминает издание.
Напомним:
Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.
Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.
Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.
Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн долларов.
СEO Tesla Илон Маск продал акции компании еще на 930 млн долларов для покрытия опциона на акции.
Экономическая правда
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