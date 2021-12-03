Tesla открыла продажи электроквадроциклов для детей за 1900 долларов
Компания Tesla запустила продажу квадроциклов для детей от 8 лет – Cyberquad for Kids, цена – 1900 долларов.
Новый продукт появился на сайте Tesla 2 декабря.
В компании добавляют, что внешний вид квадроцикла вдохновлен дизайном пикапа Tesla Cybertruck.
Tesla отмечает, что квадроцикл имеет стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску и дисковые задние тормоза.
Полностью электрический Cyberquad for Kids работает от литий-ионного аккумулятора, время полной зарядки которого – около 8 часов.
Квадроцикл может преодолевать без зарядки до 24 км и разгоняться до скорости 16 км/ч.
При этом покупатель будет иметь возможность при желании ограничить скорость квадроцикла 8 км/ч. Максимальный вес пассажира – 68 кг.
Габариты квадроцикла 1193 х 660 х 685 мм, масса – 55 кг.
В компании заявили, что поставки покупателям начнутся через 2-4 недели, в то же время Tesla предупредила, что доставка заказов к рождественским праздникам "не гарантируется".
Компания уточнила, что Cyberquad for Kids можно приобрести только в магазинах Tesla в США. Он может быть доставлен по всей стране, кроме Аляски, Гавайев и Пуэрто-Рико.
О том, что Tesla работает над квадроциклом впервые стало известно в 2019 году, когда компания представила пикап Cybertruck.
Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021
Тогда Маск написал в Twitter, что электрический квадроцикл Tesla, рассчитанный на двух пассажиров, будет выпущен как дополнительная опция к пикапу.
В августе 2021 года стало известно, что Tesla отложила выпуск Cybertruck до 2022 года – такой термин указан на странице заказа электромобиля.
Экономическая правда
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