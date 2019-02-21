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Tesla зважилася продавати Model 3 у лізинг

Четвер, 21 лютого 2019, 19:04
 

Американська компанія Tesla готується до запуску програми придбання Tesla Model 3 на умовах лізингу.

Про це компанія повідомила в листі своїм співробітникам, повідомляє Engadget.

Програму планується запустити приблизно через два тижні. Швидше за все, дата запуску програми буде обрано таким чином, щоб знизити її вплив на фінансові показники поточного кварталу.

У Tesla впевнені, що це підніме попит на нові електромобілі Tesla Model 3.

У минулому році в Tesla вже намагалися впровадити програму лізингу, але скасували через побоювання, що вона призведе до зниження доходів.

Нагадаємо, у грудні Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

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