Херсонский арбуз хотят запатентовать
Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием.
Об этом говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине".
"Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания. Вчера (12 февраля - ред) в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы Ассоциации будут представлены для государственной регистрации", - сообщили представители организации.
Данный проект направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с ЕС, финансируется Европейским Союзом.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения станет гуцульская овечья брынза.
Введение системы географических указаний даст возможность обеспечить качество и безопасность продукции, поможет избежать фальсификации и подделок, улучшить организацию процесса производства, развить кооперацию, создать новые рабочие места и популяризировать "зеленый" туризм.
Экономическая правда
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