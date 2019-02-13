Херсонский арбуз хотят запатентовать

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием.

Об этом говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине".

"Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания. Вчера (12 февраля - ред) в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы Ассоциации будут представлены для государственной регистрации", - сообщили представители организации.

Данный проект направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с ЕС, финансируется Европейским Союзом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения станет гуцульская овечья брынза.

Введение системы географических указаний даст возможность обеспечить качество и безопасность продукции, поможет избежать фальсификации и подделок, улучшить организацию процесса производства, развить кооперацию, создать новые рабочие места и популяризировать "зеленый" туризм.

Экономическая правда