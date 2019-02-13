Херсонський кавун хочуть запатентувати

Херсонський кавун може стати продуктом із захищеним географічним зазначенням.

Про це йдеться в повідомленні проекту "Географічні зазначення в Україні".

"Херсонські кавуни стали на крок ближче до реєстрації географічного зазначення. Вчора (12 лютого - ред) в Херсоні відбулася установча конференція Асоціації виробників херсонського кавуна. Сім організацій-засновників представляють баштанництво, експортну діяльність і науково-дослідну сферу. Найближчим часом установчі документи Асоціації будуть представлені для державної реєстрації", - повідомили представники організації.

Даний проект спрямований на розвиток системи географічної ідентифікації в рамках асоціації з ЄС, фінансується Європейським Союзом.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", першим українським продуктом з географічним зазначенням походження стане гуцульська овеча бринза.

Введення системи географічних зазначень дасть можливість забезпечити якість і безпеку продукції, допоможе уникнути фальсифікації і підробок, поліпшити організацію процесу виробництва, розвинути кооперацію, створити нові робочі місця і популяризувати "зелений" туризм.

Економічна правда