В "Газпроме" рассказали, сколько потратят на "Северный поток-2"

ПАО "Газпром" предусмотрело в инвестиционной программе 2019 года финансовые вложения в размере 53,175 млрд рублей (700 млн евро) в строительство "Северного потока-2".

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на отчетность компании.

"Газпром" и его иностранные партнеры финансируют проект на паритетных началах, значит, аналогичную сумму могут представить и они. Вместе это получается 106 млрд рублей, или 1,4 млрд евро", - пишет издание.

В декабре "Газпром" сообщал, что на конец 2018 года проект "Северный поток-2" профинансирован уже на 6 млрд евро.

В том числе иностранные партнеры "Газпрома" обеспечили финансирование на 3,274 млрд евро, свидетельствует отчет "Газпрома".

Со стороны "Газпрома" инвестиции в проект в 2017 году составили по факту исполнения бюджета 103,3 млрд рублей (1,57 млрд евро), а на уже завершающийся 2018 год (после пересмотра) предусмотрены в размере 92,183 млрд рублей (1,25 млрд евро).

Как сообщалось, российский "Газпром" уже построил более 20% газопровода "Северный поток - 2".

Две ветви "Северного потока-2" должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина и США - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.