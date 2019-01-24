В "Газпромі" розповіли, скільки витратять на "Північний потік-2"

ПАТ "Газпром" передбачив в інвестиційній програмі 2019 року фінансові вкладення в розмірі 53,175 мільярда рублів (700 млн євро) в будівництво "Північного потоку-2".

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на звітність компанії.

"Газпром" і його іноземні партнери фінансують проект на паритетних засадах, тому аналогічну суму можуть надати і вони. Разом це виходить 106 млрд рублів, або 1,4 млрд євро", - пише видання.

У грудні "Газпром" повідомляв, що на кінець 2018 року проект "Північний потік-2" профінансований вже на 6 млрд євро.

В тому числі іноземні партнери "Газпрому" забезпечили фінансування на 3,274 млрд євро, свідчить звіт "Газпрому".

З боку "Газпрому" інвестиції в проект в 2017 році становили за фактом виконання бюджету 103,3 мільярда рублів (1,57 млрд євро), а на завершення 2018 року (після перегляду) передбачені в розмірі 92,183 мільярда рублів (1,25 млрд євро).

Як повідомлялося, російський "Газпром" побудував вже більше 20% газопроводу"Північний потік - 2".

Дві гілки "Північного потоку - 2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року. Вони пройдуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність газопроводу складає 55 млрд кубометрів газу на рік.

Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.