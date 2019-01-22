МВД хочет купить 13 украинских самолетов за 450 миллионов долларов

Министерство внутренних дел планирует за 5 лет приобрести 13 самолетов украинского производства для спасателей и нацгвардейцев.

Об этом 22 января во время рабочего визита в Харьковский авиационный завод заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Департамент коммуникации МВД

В рамках совместной с Укроборонпромом программой для задач Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардией планируется закупка самолетов серии АН-74, АН-32 (П) и новейших АН-178, которые пока не запущены в серийное производство.