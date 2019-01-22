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МВД хочет купить 13 украинских самолетов за 450 миллионов долларов

Вторник, 22 января 2019, 20:25
 

Министерство внутренних дел планирует за 5 лет приобрести 13 самолетов украинского производства для спасателей и нацгвардейцев.

Об этом 22 января во время рабочего визита в Харьковский авиационный завод заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Департамент коммуникации МВД

В рамках совместной с Укроборонпромом программой для задач Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардией планируется закупка самолетов серии АН-74, АН-32 (П) и новейших АН-178, которые пока не запущены в серийное производство.

"Первые контракты на закупку двух самолетов АН-74 ТК 200 мы планируем подписать уже через два месяца и начать весной финансирования этой программы. Это пока предварительная информация", - сказал Аваков.

Он добавил, что ориентировочная стоимость этого контракта - 450 миллионов долларов.

"В наших планах приобретение 10 самолетов новой модели АН-178 и одной АН-32 (П) для нужд ГСЧС, которую мы планируем получить в этом году. Два самолета АН-74 ТК 200 с поставкой в ​​2020 - 2021 годах для НГУ. У них уже есть такие, поэтому для нас будет удобно и экономически иметь самолеты одного класса", – рассказал Аваков.

"Мы начнем работать над этой программой уже весной. Мы хотим быть полностью уверены, что заводы Укроборонпрома смогут выполнить заказ такого объема", - заявил министр.

Напоминаем:

В мае 2018 года Украина и Франция подписали соглашение об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, общая стоимость которой около 551 миллионов евро.

Вертолетный парк МВД должен пополниться 55 вертолетами компании "Airbus Helicopters".

Из них 21 вертолет уже был в употреблении.

Украинская правда

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МВД

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