МВС хоче придбати 13 українських літаків за 450 мільйонів доларів

Міністерство внутрішніх справ планує за 5 років придбати 13 літаків українського виробництва для рятувальників та нацгвардійців.

Про це 22 січня під час робочого візиту на Харківський авіаційний завод заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Департамент комунікації МВС

В рамках спільної із Укроборонпромом програми для завдань Державної служби із надзвичайних ситуацій та Нацгвардії планується закупівля літаків серії АН-74, АН-32 (П) та новітні АН-178, які поки що не запущені у серійне виробництво.