МВС хоче придбати 13 українських літаків за 450 мільйонів доларів
Міністерство внутрішніх справ планує за 5 років придбати 13 літаків українського виробництва для рятувальників та нацгвардійців.
Про це 22 січня під час робочого візиту на Харківський авіаційний завод заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Департамент комунікації МВС
В рамках спільної із Укроборонпромом програми для завдань Державної служби із надзвичайних ситуацій та Нацгвардії планується закупівля літаків серії АН-74, АН-32 (П) та новітні АН-178, які поки що не запущені у серійне виробництво.
"Перші контракти на закупівлю двох літаків АН-74 ТК 200 ми плануємо підписати вже за два місяці і почати навесні фінансування цієї програми. Це поки що першочергова інформація", – сказав Аваков.
Він додав, що орієнтовна вартість цього контракту – 450 мільйонів доларів.
"У наших планах придбання 10 літаків новітньої моделі АН-178 і однієї АН-32 (П) для потреб ДСНС України, яку ми плануємо отримати вже цього року. Два літаки АН-74 ТК 200 з постачанням у 2020 - 2021 роках для НГУ. Вони вже мають такі, тому для нас буде зручно та економічно мати літаки одного классу", – розповів Аваков.
"Ми почнемо працювати над цією програмою вже навесні. Ми хочемо бути цілком впевнені, що заводи Укроборонпрому зможуть виконати замовлення такого обсягу", – заявив міністр.
Нагадуємо:
У травні 2018 року Україна та Франція підписали угоду про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, загальна вартість якої близько 551 мільйонів євро.
Вертолітний парк МВС має поповнитися 55 гелікоптерами компанії "Airbus Helicopters".
З цих 55 французьких вертольотів, які повинні закупити для українського міністерства внутрішніх справ, 21 вертоліт вже був у вжитку.
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