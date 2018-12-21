В Украину поступили первые французские вертолеты

21 декабря на баланс Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии поступили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Всего к концу 2021 года система авиационной безопасности МВД в рамках украинского-французского контракта получит 55 вертолетов Airbus – 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.

По словам министра Арсена Авакова, вертолеты будут использоваться для транспортировки больных, разведки зон чрезвычайных ситуаций, тушения масштабных пожаров, охраны и мониторинга границы, а также специальных полицейских функций, транспортировки бойцов и техники Нацгвардии.

Аваков отметил, что все вертолеты будут мультифункциональными и в случае необходимости их можно будет использовать для решения любых задач.

Напоминаем:

700 млн гривен должны быть привлечены на закупку французских вертолетов из средств, конфискованных у коррупционеров. Еще 200 млн гривен - из бюджета.

Из запланированных сумм у коррупционеров смогли конфисковать только 0,00004% предусмотренных на авиабезопасность, или 9 тысяч гривен.

Правительство нашло альтернативный источник оплаты за авиационную систему безопасности. 29 мая в Париже между правительствами Украины и Франции было подписано Соглашение на 552 млн евро относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.

По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн.

Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма в миллиард гривен на обновление вертолетного парка, но французская сторона предоставила выгодные финансовые условия, среди которых - кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Почти половина "вертолетов Авакова" будут б/у.

Экономическая правда