Суд получил доказательства причастности Мартыненко к офшору, который получал откаты с "Энергоатома"

В Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о том, что бывший народный депутат Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В документах, которые прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко продемонстрировал коллегии судей, прямо указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем панамской компании Bradcrest Investments, которая, по данным официального следствия, по нескольким странам (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

Эти документы сфотографировал в суде журналист Радио Свобода.

В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании.

В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко.

Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и получены в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

В ответ защитники экс-депутата заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

Сейчас в суде рассматривается дело о легализации и отмывании доходов экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

Речь идет о двух эпизодах: растрате средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и получении взяток при закупке предприятием "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

На судебном заседании рассматривают "швейцарские доказательства" с флешки, которую защитники Мартыненко пытались несколько раз признать ненадлежащим доказательством. Впрочем суд отклонил их требования.

Сам Мартыненко неоднократно заявлял, что заинтересован скорее перейти к исследованию доказательств и опровергнуть их. Он обвинял правоохранителей в попытке затянуть процесс.

В свою очередь исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявляла, что рассмотрение дела Мартыненко, наоборот, ускоряли - чтобы "оправдать его до запуска Антикорсуда".

Следствие по этому делу по Мартыненко длится в Чехии и Швейцарии. Сам он все обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.

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Напомним:

20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.



По данным САП, с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 миллиона долларов ущерба.



Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 января 2018 года суд отказался продолжать возложенные на Мартыненкообязательства.

1 августа Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которая вернула на доработку прокурорам дело экс-нардепа Николая Мартыненко.

22 октября в Шевченковском суде Киева состоялось первое заседание по существу по делу Мартыненко.

Во время заседания 5 ноября детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля по запросу прокуратуры Чехии. Экс-нардеп отказался брать повестку и бросил ее на пол.

Позже в НАБУ сообщили, что таки вручили Мартыненко вызов на допрос. Однако он сам заявил, что оснований являться на допрос нет.

19 ноября состоялось судебное заседание по делу Мартыненко и еще 5 человек, во время которого обвинение приобщало доказательства.

Как сообщали активисты, общий объем собранных НАБУ и САП материалов составляет 207 томов, более 51 тысячи листов.

Украинская правда