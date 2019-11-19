Суд подтвердил законность неплатежеспособности банка Жвании и Мартыненко
Суд отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в "Диамантбанке" и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда, передает пресс-служба НБУ.
ООО "ПФК "Энергоинвест" в сентябре 2017 года обратилось с иском к НБУ, в котором просило признать противоправным и отменить решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
29 мая 2019 года Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что НБУ законно принял решение о выводе банке с рынка.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец и третьи лица на стороне истца обжаловали данное решение в апелляционном порядке.
Однако апелляционный суд отклонил их требования.
Нацбанк 24 апреля 2017 года решил отнести Диамантбанк к категории неплатежеспособных.
Главным основанием такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до 1/3 минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ, а также из-за невыполнения банком в соответствующий срок плана реструктуризации, которым были предусмотрены меры относительно его докапитализации.
Читайте также: Что происходит с Диамантбанком
Напоминаем:
По состоянию на апрель 2017 года владельцами существенного участия в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua