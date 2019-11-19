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Суд подтвердил законность неплатежеспособности банка Жвании и Мартыненко

Вторник, 19 ноября 2019, 10:55
 

Суд отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в "Диамантбанке" и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым была подтверждена законность решения Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда, передает пресс-служба НБУ.

ООО "ПФК "Энергоинвест" в сентябре 2017 года обратилось с иском к НБУ, в котором просило признать противоправным и отменить решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных. 

29 мая 2019 года Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что НБУ законно принял решение о выводе банке с рынка. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец и третьи лица на стороне истца обжаловали данное решение в апелляционном порядке. 

Однако апелляционный суд отклонил их требования.

Нацбанк 24 апреля 2017 года решил отнести Диамантбанк к категории неплатежеспособных. 

Главным основанием такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до 1/3 минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами НБУ, а также из-за невыполнения банком в соответствующий срок плана реструктуризации, которым были предусмотрены меры относительно его докапитализации.

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Напоминаем:

По состоянию на апрель 2017 года владельцами существенного участия в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.

Экономическая правда

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банк НБУ ФГВФЛ Жвания Мартиненко

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