Элитный ЖК Busov Hill ввели в эксплуатацию

Новостройка премиум класса Busov Hill возле Ботанического сада на Печерске получила сертификат готовности объекта к эксплуатации.

Еще на стадии строительства дом неоднократно побеждал в отраслевых конкурсах, в копилке достижений проекта – звание "Элитная новостройка года", "Лучший жилой комплекс премиум класса в Киеве", "Максимально комфортный жилой комплекс" и т.д.

Впрочем, на локации Busov Hill проект другого уровня и не мог появиться: дом расположен в исторической местности Зверинец.

Земля, которая была резиденцией князей Киевской Руси, а затем более тысячи лет принадлежала монастырям, сегодня стала престижным адресом для частных резиденций, посольств, элитарной малоквартирной застройки.

Роскошные панорамы Ботанического сада, Днепра открываются даже на нижних этажах комплекса.

Максимально насладится пейзажами позволяет особое остекление – в ЖК Busov Hill впервые в Украине реализована система Glass Wall – окна простираются практически на всю ширину и высоту каждой комнаты.

При этом использован исключительно алюминиевый профиль Schuco (Германия) и энергосберегающие солнцезащитные стеклопакеты американского бренда Guardian.

Едва переступив порог дома, ощущаешь величие и особый статус комплекса. Впечатляющее лобби имеет беспрецедентную для столичных новостроек высоту потолков – 8 метров.

Одна из стен лобби полностью выполнена в стекле, а настоящей изюминкой являются стены-водопады, обрамляющие зоны отдыха и стойку ресепшен.

Собственников 146 квартир обслуживает 6 высокоскоростных швейцарских лифтов Schindler. Как и подобает домам премиум класса, на каждом этаже Busov Hill расположено от 1 до 4 квартир.

Особый комфорт обеспечивает лифтовое сообщение 3-уровневого подземного паркинга с жилой частью здания.

Все квартиры в комплексе имеют свободные планировки – панорамные окна от пола до потолка, сверхмощные вытяжные системы, обилие "мокрых" точек, позволяет собственникам квартир самостоятельно определять площади и назначение помещений.

Так, в ЖК Busov Hill есть возможность обустройства просторных кухонь-гостиных open space площадью более 80 кв.м., ванных комнат с панорамными окнами, а при каждой возможной спальне запроектированы санузел и гардероб.

Особое внимание в ЖК Busov Hill уделили самым маленьким жильцам комплекса. В доме есть первый в Украине колясочно-велосипедный паркинг – просторное хранилище для спортинвентаря. Также в доме есть ультрасовременная детская площадка с родительским видеоконтролем.

Безопасность и приватность, высококлассный сервис – обязательные атрибуты жизни в комплексе.

Закрытая охраняемая территория, многоуровневая система контроля доступа, smart-инженерия, система "Интеллектуально здание", консьерж-сервис в режиме 24/7 – все эти незаметные помощники каждый день будут обеспечивать комфорт собственникам квартир.

Большая часть квартир в ЖК Busov Hill уже продана, но оставшиеся в наличии квартиры, позволят удовлетворить даже самых искушенных покупателей.

Дом введен в эксплуатацию, все коммуникации подключены, работает автономная котельная на оборудовании Viessmann (Германия).

В день приобретения квартиры, собственники могут приступать к ремонту.