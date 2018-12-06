Елітний ЖК Busov Hill ввели в експлуатацію

Новобудова преміум класу Busov Hill біля Ботанічного саду на Печерську отримала сертифікат готовності об'єкта до експлуатації.

Ще на стадії будівництва комплекс неодноразово перемагав у галузевих конкурсах, в скарбничці досягнень проекту - звання "Елітна новобудова року", "Кращий житловий комплекс преміум класу в Києві", "Максимально комфортний житловий комплекс" і т.д.

Втім, на локації Busov Hill проект іншого рівня і не міг з'явитися: будинок розташовано в історичній місцевості Звіринець.

Земля, яка була резиденцією князів Київської Русі, а потім більше тисячі років належала монастирям, сьогодні стала престижною адресою для приватних резиденцій, посольств, елітарної малоквартирної забудови.

Розкішні панорами Ботанічного саду, Дніпра відкриваються навіть на нижніх поверхах комплексу.

Максимально насолодиться пейзажами дозволяє особливий тип скління – в ЖК Busov Hill вперше в Україні реалізована система Glass Wall – вікна простягаються практично на всю ширину і висоту кожної кімнати.

При цьому використано тільки алюмінієвий профіль Schuco (Німеччина) і енергозберігаючі сонцезахисні склопакети американського бренду Guardian.

Ледь переступивши поріг, відчуваєш велич і особливий статус комплексу. Вражаюче фойє має безпрецедентну для столичних новобудов висоту стелі - 8 метрів.

Одна зі стін холу повністю виконана у склі, а справжньою родзинкою є стіни-водоспади, що обрамляють зони відпочинку і стійку ресепшен.

Власників 146 квартир обслуговує 6 високошвидкісних швейцарських ліфтів Schindler. Як і диктує стандарт преміум класу, на кожному поверсі Busov Hill розташовано від 1 до 4 квартир.

Особливий комфорт забезпечує ліфтове сполучення 3-рівневого підземного паркінгу з житловою частиною будинку.

Всі квартири в комплексі мають вільні планування - панорамні вікна від підлоги до стелі, надпотужні витяжні системи, велика кількість "мокрих" точок, дозволяє власникам квартир самостійно визначати площі і призначення приміщень.

Так, в ЖК Busov Hill є можливість облаштування просторих кухонь-віталень open space площею понад 80 кв.м., ванних кімнат з панорамними вікнами, а при всіх спальнях запроектовані санвузол і гардероб.

Особливу увагу в ЖК Busov Hill приділили найменшим мешканцям комплексу. У будинку є перший в Україні колясочно-велосипедний паркінг - просторе сховище для спортінвентарю. Також в Busov Hill є ультрасучасний дитячий майданчик з батьківським відеоконтролем.

Безпека і приватність, висококласний сервіс - обов'язкові атрибути життя в комплексі.

Закрита територія, що охороняється, багаторівнева система контролю доступу, smart-інженерія, система "Інтелектуальний будинок", консьєрж-сервіс в режимі 24/7 - всі ці непомітні помічники кожен день будуть забезпечувати комфорт власникам квартир.

Більшість квартир в ЖК Busov Hill вже продано, але ще залишилися квартири, які зможуть задовольнити навіть найприскіпливіших відвідувачів.

Будинок введено в експлуатацію, всі комунікації підключені, працює автономна котельня на обладнанні Viessmann (Німеччина).

У день придбання квартири, власники можуть приступати до ремонту.