5 декабря интернет-магазин Kasta открывает сотое отделение
KastaPost отныне это не только пункты обслуживания клиентов компании Kasta. Компания выходит на новый уровень сервиса, запуская собственного оператора доставки отправлений, услугами которого может воспользоваться любой из игроков ecommerce-рынка.
4 декабря, в честь открытия нового отделения, стартует распродажа на сайте, которая продлится до 6 декабря включительно. В течение этого периода для всех товаров, приобретенных на Kasta, будет действовать акционная бесплатная доставка. Касаться она абсолютно всей сети KastaPost.
История KastaPost началась в 2016 году, с первого отделения самовывоза на Харьковском шоссе, где клиенты имели возможность быстро и без ожиданий получать товары, приобретенные на сайте Kasta.
Только в течение последнего года сеть отделений выросла с 59 локаций до 99 в 41 городе по всей Украине. Лидерами по количеству представительств сейчас является Киев - 28 точек, Одесса - 9 точек и Днепр - там открыто 6 пунктов обслуживания клиентов.
В самой же компании KastaPost работает более 280 сотрудников, 215 из них - это именно персонал отделений.
Сегодня сеть отделений обслуживает более 60% всех поставок Kasta. При этом выдача одного заказа во время пиковых нагрузок занимает около 2 минут.
В чем же заключается особая удобство KastaPost:
Комфорт. В каждом отделении есть примерочные, так что вы можете сразу проверить подходит ли вам приобретенная одежда или обувь.
Если вы вдруг решите вернуть товар - то можете это сделать в отделении. Деньги за покупку будут перечислены на банковскую карточку почти мгновенно – в течении 4 минут.
Выгода. Если у вас есть карта Black, то доставка по всей сети отделений KastaPost для вас бесплатная в течение года. Также бесплатными в рамках Kasta Black будут и услуги курьера, который может доставить ваш заказ по указанному адресу.
Сеть. Компания Kasta активно развивает свое присутствие в стране и увеличивает количество отделений. Уже 5 декабря в Киеве откроется 100й пункт обслуживания клиентов.
Новое отделение KastaPost, которое станет сотым в сети, открывается 5-декабря в Киеве - на втором этаже торгового центра "Точка" на улице Довженко, 1в.
Торжественное празднование начнется в 14:00 и гостей нового отделения ожидает множество приятных розыгрышей, конкурсов и подарков. В частности будут разыграны годовые подписки на Kasta Black, промокод и сертификаты на будущие покупки.
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