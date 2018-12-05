5 грудня інтернет-магазин Kasta відкриває соте відділення

KastaPost відтепер це не тільки пункти обслуговування клієнтів компанії Kasta. Компанія виходить на новий рівень сервісу, запускаючи власного оператора доставки відправлень, послугами якого може скористатись будь-хто з гравців ecommerce-ринку.

4 грудня, на честь відкриття нового відділення, стартує розпродаж на сайті, який триватиме до 6 грудня включно. Протягом цього періоду для всіх товарів, придбаних на Kastа, діятиме акційна безкоштовна доставка. Стосуватиметься вона абсолютно всієї мережі KastaPost.

Історія KastaPost розпочалася в 2016 році, з першого відділення самовивозу на Харьковському шоссе, де клієнти мали можливість швидко та без очікувань отримувати товари, придбані на сайті Kasta.

Тільки протягом останнього року мережа відділень зросла з 59 локацій до 99 у 41 місті по всій Україні. Лідерами за кількістю представництв зараз є Київ - 28 точок, Одеса - 9 точок та Дніпро - там відкрито 6 пунктів обслуговування клієнтів.

У самій же компанії KastaPost працює більш ніж 280 працівників, 215 з них - це саме персонал відділень.

Сьогодні мережа відділень обслуговує 60% всіх доставок Kasta. При цьому видача одного замовлення під час пікових навантажень займає близько 2 хвилин.

В чому ж полягає особлива зручність використання KastaPost:

Комфорт. У кожному відділенні є примірочні, так що ви можете одразу перевірити, чи вам підходить придбаний одяг або ж взуття.

Якщо ви раптом вирішите повернути товар - то також можете це зробити у відділенні. Гроші за покупку будуть перераховані на банківську картку майже миттєво – за максимум 4 хвилини.

Вигода. Якщо у вас є карта Black, то доставка по всій мережі відділень KastaPost для вас безкоштовна на протязі року.Також безкоштовними в рамках Kasta Black будуть для вас і послуги кур’єра, який може доставити ваше замовлення на вказану адресу.

Мережа. Компанія Kasta активно розвиває свою присутність в країні та збільшує кількість відділень. Вже 5-го грудня у Києві відкриється 100й пункт обслуговування клієнтів.

Нове відділення KastaPost, яке стане сотим у мережі, відкривається 5-грудня у Києві - на другому поверсі торгового центру "Точка", на вулиці Довженка, 1в.

Урочисте святкування розпочнеться о 14:00 і на гостей нового відділення очікує безліч приємних розіграшів, конкурсів та подарунків. Зокрема будуть розіграні річні підписки на Kasta Black, промокоди та сертифікати на майбутні покупки.