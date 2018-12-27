Насиров пришел в ГФС с приказом, но руководителем не стал

В Государственной фискальной службе заявляют, что руководителем ведомства остается Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

Она заявила, что Насиров не может самовольно выдать и подписать приказ об исполнении решения Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018

"... издание приказа о выполнении решения Окружного административного суда г.. Киева от 11 декабря 2018 г., подписанного самим Романомом Насировым, неправомерно", - написала она, добавив, что полномочия по назначению главы ГФС имеет только Кабмин.

"Вопрос обновления руководителя центрального органа исполнительной власти должно осуществляться на основании распоряжения Кабинета Министров Украины, проект которого вносится Минфином", - написала она.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности", - добавила Непряхина.

Она заявила, что Насиров приходил в ГФС в четверг.

"Да, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018", - написала она.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должностипредседателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Суд также приказал выплатить восстановленному в должности главы Государственной фискальной службы Роману Насиров компенсацию в 184 тысяч гривень.

Правительство будет оспаривать восстановление в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Читайте также: Камбэк Насирова: кто сядет в кресло главы ГФС

Украинская правда