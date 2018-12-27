Насіров прийшов до ДФС із наказом, але керівником не став

В Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар ДФС Наталя Непряхина.

Вона заявила, що Насіров не може самовільно видати і підписати наказ про виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 р.

"…видання наказу про виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 11 грудня 2018 р, підписаного самим Романом Насіровим, є неправомірним", - написала вона, додавши, що повноваження щодо призначення голови ДФС має лише Кабмін.

"Питання поновлення керівника центрального органу виконавчої влади повинно здійснюватися на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого вноситься Мінфіном", - написала вона.

"У разі прийняття рішення урядом про поновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну стосовно поновлення Насірова на зазначеній посаді", - додала Непряхина.

Вона заявила, що Насіров приходив у ДФС в четвер.

"Так, Роман Насіров був сьогодні в ДФС. Ні, силою кабінет не захоплював. Керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року", - написала вона.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Суд також наказав виплатити поновленому на посаді голови Державної фіскальної служби Роману Насірову компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд буде оскаржувати поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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Українська правда