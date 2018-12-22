"Рошен" заявил, что налоговые органы РФ "давят" и "грабят" фабрику в Липецке

Басманный суд Москвы продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики "Рошен".

Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что решение российского суда было принято в декабре 2018 года.

В "Рошен" добавили, что арбитражные суды различных инстанций "отменили обеспечительные меры, которые не позволяли ранее налоговым органам осуществлять любые действия с имуществом Липецкой кондитерской фабрики до рассмотрения дел в судах по существу".

По данным компании, в результате отмены обеспечительных мер налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные мероприятия по производственному оборудованию и банковских счетам Липецкой кондитерской фабрики.

"Все деньги, которые находились на счетах, предназначенные для заработной платы персонала, который остался, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисления которых ROSHEN не признает и отрицает в арбитражном суде. ... Налоговые органы (РФ - ред.) ... начали принимать меры, которые можно сравнить только с откровенным грабежом", - заявили в "Рошен".

"Скорость и однообразие принятых решений об отмене обеспечительных мер, которые налоговые органы до этого неоднократно и безуспешно пытались отменить в течение трех лет, вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей, принявших эти судебные акты. Считаем, что данные судебные акты основаны не на законе и приняты под давлением", - добавили в компании.

Также в "Рошен" подчеркнули, что корпорация "никогда не признавала и не признает законность решений, принятых налоговой службой РФ и предъявленных следствием обвинений и продолжит оспаривать их законность в российских и международных инстанциях".