"Рошен" заявив, що податкові органи РФ "тиснуть" і "грабують" фабрику у Липецьку

Басманний суд Москви продовжив арешт нерухомого майна і земельних ділянок Липецької кондитерської фабрики "Рошен".

Про це 22 грудня повідомили у прес-службі корпорації.

Зазначається, що рішення російського суду було ухвалено у грудні 2018 р.

У "Рошені" додали, що арбітражні суди різних інстанцій "скасували забезпечувальні заходи, які не дозволяли раніше податковим органам здійснювати будь-які дії з майном Липецької кондитерської фабрики до розгляду справ у судах по суті".

За даними компанії, внаслідок скасування забезпечувальних заходів податкові органи і судові пристави наклали арешт і прийняли інші заборонні заходи, щодо виробничого обладнання та банківських рахунків Липецької кондитерської фабрики.

"Усі гроші, що перебували на рахунках, призначені для заробітної плати персоналу, що залишився, були зняті в рахунок сплати податків, пені та штрафів, донарахування яких ROSHEN не визнає і заперечує в арбітражному суді. "... Податкові органи (РФ - ред.)... почали вживати заходів, які можна порівняти тільки з відвертим грабунком", - заявили у "Рошені".

"Швидкість і однаковість прийнятих рішень щодо скасування забезпечувальних заходів, які податкові органи до цього неодноразово і безуспішно намагалися скасувати протягом трьох років, викликають дуже великі сумніви у неупередженості та незалежності суддів, що ухвалили ці судові акти. Вважаємо, що дані судові акти засновані не на законі та прийняті під тиском", - додали у компанії.

Також у "Рошені" наголосили, що корпорація "ніколи не визнавала і не визнає законність рішень, ухвалених податковою службою РФ і пред'явлених наслідком звинувачень і продовжить оскаржувати їх законність в російських і міжнародних інстанціях".