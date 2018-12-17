МЭРТ нашел решение проблемы ценообразования при госзакупках газа
Минэкономразвития разработало рекомендации по использованию формульного ценообразования для государственных закупок природного газа.
Об этом говорится в сообщении МЭРТ.
"Публичные закупки природного газа в условиях значительного колебания цен вызывают много вопросов и обращений от заказчиков и участников рынка", - отметил первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефьодов.
Традиционный механизм изменения договорной цены в дополнительных соглашениях довольно часто приводит к ценовому демпингу непосредственно при подаче заявки на тендере и непрозрачных изменений цены на дальнейшие поставки природного газа.
Для решения проблемы Минэкономразвития предложило подход, который обеспечит объективное определение для корректировки цены - заключение дополнительных соглашений.
При этом определение новой цены может быть урегулировано с помощью формулы, которая будет учитывать колебания курса гривни относительно валюты и цены на европейских хабах.
Так, Минэкономразвития рекомендует заказчикам при осуществлении закупки природного газа указывать порядок изменения существенных условий в проекте договора и договоре о закупке с использованием механизма ценообразования на природный газ в виде предложенной формулы.
При определении цены на газ ориентиром для закупщиков могут служить биржевые цены на международных хабах, на которых закупается газ - традиционно используются данные немецкого NCG.
Ожидается, что благодаря использованию порядка изменения цены заказчик получит проведения аукциона по реальной цене на газ и прозрачное изменение в условиях волатильности рынка.
Напомним, цена импортируемого Украиной газа из ЕС достигла рекордного уровня в 339,21 доллара за тысячу кубометров.
Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,8% - на 2,982 млрд кубометров - по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 10,112 млрд кубометров.
Экономическая правда
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