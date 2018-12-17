МЭРТ нашел решение проблемы ценообразования при госзакупках газа

Минэкономразвития разработало рекомендации по использованию формульного ценообразования для государственных закупок природного газа.

Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

"Публичные закупки природного газа в условиях значительного колебания цен вызывают много вопросов и обращений от заказчиков и участников рынка", - отметил первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефьодов.

Традиционный механизм изменения договорной цены в дополнительных соглашениях довольно часто приводит к ценовому демпингу непосредственно при подаче заявки на тендере и непрозрачных изменений цены на дальнейшие поставки природного газа.

Для решения проблемы Минэкономразвития предложило подход, который обеспечит объективное определение для корректировки цены - заключение дополнительных соглашений.

При этом определение новой цены может быть урегулировано с помощью формулы, которая будет учитывать колебания курса гривни относительно валюты и цены на европейских хабах.

Так, Минэкономразвития рекомендует заказчикам при осуществлении закупки природного газа указывать порядок изменения существенных условий в проекте договора и договоре о закупке с использованием механизма ценообразования на природный газ в виде предложенной формулы.

При определении цены на газ ориентиром для закупщиков могут служить биржевые цены на международных хабах, на которых закупается газ - традиционно используются данные немецкого NCG.

Ожидается, что благодаря использованию порядка изменения цены заказчик получит проведения аукциона по реальной цене на газ и прозрачное изменение в условиях волатильности рынка.

Напомним, цена импортируемого Украиной газа из ЕС достигла рекордного уровня в 339,21 доллара за тысячу кубометров.

Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,8% - на 2,982 млрд кубометров - по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 10,112 млрд кубометров.

Экономическая правда