Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,8% - на 2,982 млрд кубометров - по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 10,112 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 6,231 млрд кубометров газа (-32,6% к январю-ноябрю-2017), Венгрии – 3,223 млрд кубометров (+19,3%), Польши – 657,1 млн кубометров (-43%).

В ноябре-2018 импорт составил 971,2 млн кубометров газа, что на 26,2% меньше, чем в ноябре-2017 (1,316 млрд кубометров).

При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, добыча нефти в Украине в январе-октябре 2018 года увеличилась на 5,5% (на 65,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,256 млн тонн.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.