МЕРТ знайшло вирішення проблеми ціноутворення при держзакупівлях газу

Мінекономрозвитку розробило рекомендації щодо використання формульного ціноутворення для державних закупівель природного газу.

Про це йдеться у повідомлені МЕРТ.

"Публічні закупівлі природного газу в умовах значного коливання цін викликають багато запитань та звернень від замовників та учасників ринку", - зауважив перший заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов.

Традиційний механізм зміни договірної ціни в додаткових угодах досить часто призводить до цінового демпінгу безпосередньо при поданні заявки на тендері та непрозорих змін ціни на подальші поставки природного газу.

Для розв'язання проблеми Мінекономрозвитку запропонувало підхід, який забезпечить об’єктивне визначення для коригування ціни - укладання додаткових угод.

При цьому визначення нової ціни може бути врегульовано за допомогою формули, яка враховуватиме коливання курсу гривні відносно валюти та ціни на європейських хабах.

Так, Мінекономрозвитку рекомендує замовникам у разі здійснення закупівлі природного газу зазначати порядок зміни істотних умов в проекті договору та договорі про закупівлю з використанням механізму ціноутворення на природний газ у вигляді запропонованої формули.

При визначенні ціни на газ орієнтиром для закупівельників можуть слугувати біржові ціни на міжнародних хабах, на яких закуповується газ - традиційно використовуються дані німецького NCG.

Очікується, що завдяки використанню порядку зміни ціни замовник отримає проведення аукціону із реальною ціною на газ та прозору зміну цін за умов волатильності ринку.

Нагадаємо, ціна імпортованого Україною газу з ЄС досягла рекордного рівня в 339,21 долара за тисячу кубометрів.

Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% - на 2,982 млрд кубометрів - порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10,112 млрд кубометрів.

Економічна правда