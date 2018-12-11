Семья беглого экс-руководителя "Укртранснафты" вывела из-под ареста имение под Луцком — СМИ

Суд снял арест с жилого дома на 738 кв м в селе Тарасово возле Луцка семьи экс-руководителя "Укртранснафты" Александра Лазорко, который уже три года находится в Лондоне.

Об этом написал Юрий Горбач (Центр журналистских расследований "Сила правды") на сайте "Громадське. Волынь", передают "Наші гроші".

В 2009 году государственную "Укртранснафта" возглавил Лазорко, который ранее работал в структурах группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2015 Лазорко уволили за манипуляции по выкачиванию более 600 тыс. тонн технологической нефти.

В 2015 Лазорко выехал из Украины. Сейчас он находится в Лондоне.

В уголовном производстве более чем за три года объявляли перерыв, а весной 2018 года его даже закрыли. Однако вскоре возобновили.

Следователи несколько раз обращались в суд, чтобы установить меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей и даже получить разрешение суда на его задержание и привод. Однако суды отклонили ходатайство.

Между тем, в конце 2016 года, по инициативе жены, Ольга и Александр Лазорко в Луцком районном суде расторгли свой брак, в котором находились с 1991 года.

Лазорко не стали делить совместно нажитое имущество по судам. За пять дней до заседания о расторжении брака они заключили брачный договор, где прописали, что все имущество, приобретенное и нажитое супругами после регистрации брака, является личным имуществом того из супругов, на чье имя оно зарегистрировано.

В 2018 году в Голосеевский райсуд Киева обратился адвокат Иван Маловатский, якобы от имени бывшей жены Ольги Лазорко. Адвокат просил суд снять арест с имущества Ольги Лазорко: с половины авто "Toyota", половины гаража и дома в селе Тарасово возле Луцка, которое арестовано еще в 2015 году как частьАлександра Лазорко в совместно нажитом имуществе супругов.

Решающим для суда стало то, что Ольга Лазорко не является фигурантом уголовного производства в отношении технологической нефти, брак с мужем был расторгнут еще два года назад, а по брачному договору это имущество должно принадлежать именно ей, потому что на нее зарегистрировано. Поэтому суд снял арест с имения и авто Лазорко.

Через две недели после этого, в конце июня 2018 года, дом в Тарасово Ольга Лазорко продает сестре Александра Лазорко Светлане Собчук. Такая информация содержится в Имущественном реестре.

Бывшая жена Лазорко работает преподавателем в Восточно национальном университете имени Леси Украинки.

Ольга Лазорко в комментарии "Силе правды" признала, что на зарплату преподавателя она ни построить это имение, ни содержать его, пока бывший муж за границей, не смогла бы. Она также сообщила, что впервые слышит имя адвоката, который обратился в суд от ее имени.

"Я там живу, прописана. Я ухаживаю. Он меня попросил, чтобы я там жила на тот случай, чтобы дети могли приезжать, потому что это построено для детей. Он тоже там не собирается жить, но поскольку у нас трое детей, чтобы они имели возможность пользоваться этим домом. И мы договорились, что я за ним ухаживаю, он оплачивает коммуналку. Не знаю каким он образом это делает - я к этому не имею отношения ", - рассказала она.

Адвокат Маловатский отказался что-либо комментировать по делу дома в Тарасово, сославшись на адвокатскую тайну.

В комментарии "Силе правды" Александр Лазорко отрицал, что дом вблизи Луцка принадлежит ему.

"У меня никогда не было и нет дома. Его строил мой отец. Прописал туда вместе с внуками и мою жену", - сказал Лазорко.

Он предположил, что у бывшей жены в Киеве был такой адвокат, и она просто не захотела рассказывать.

Напомним, в апреле МВД сняло Лазорко с розыска.