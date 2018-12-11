Сім’я біглого екс-керівника "Укртранснафти" вивела з-під арешту маєток під Луцьком — ЗМІ

Суд зняв арешт з житлового будинку на 738 кв м у селі Тарасове поблизу Луцька сім’ї екс-керівника "Укртранснафти" Олександра Лазорка, який вже три роки перебуває у Лондоні.

Про це написав Юрій Горбач (Центр журналістських розслідувань "Сила правди") на сайті "Громадське. Волинь", передають "Наші гроші".

У 2009 р. державну "Укртранснафту" очолив Лазорко, який раніше працював у структурах групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У 2015 р. Лазорка звільнили за маніпуляції з викачування більше 600 тис. тонн технологічної нафти.

У 2015 р. Лазорко виїхав з України. Наразі він перебуває у Лондоні.

У кримінальному провадженні за понад три роки оголошували перерву, а навесні 2018 р. його навіть закрили. Однак невдовзі поновили.

Слідчі кілька разів зверталися до суду, аби встановити запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою і навіть отримати дозвіл суду на його затримання і привід. Однак суди відхилили клопотання.

Тим часом наприкінці 2016 року, з ініціативи дружини, Ольга та Олександр Лазорки у Луцькому міськрайонному суді розірвали свій шлюб, в якому перебували з 1991 року.

Лазорки не стали ділити спільно нажите майно по судах. За п’ять днів до засідання щодо розірвання шлюбу вони уклали шлюбний договір, де прописали, що все майно, яке придбане і нажите подружжям після реєстрації шлюбу, є особистим майном того із подружжя, на чиє ім’я воно зареєстроване.

У 2018 р. до Голосіївського райсуду Києва звернувся адвокат Іван Маловатський, нібито від імені колишньої дружини Ольги Лазорко. Адвокат просив суд зняти арешт із майна Ольги Лазорко: з половини авто "Toyota", половини гаража та будинку у селі Тарасове поблизу Луцька, яке арештоване ще у 2015 р. як частка Лазорка в спільно нажитому майні подружжя.

Вирішальним для суду стало те, що Ольга Лазорко не є фігурантом кримінального провадження щодо технологічної нафти, шлюб з чоловіком було розірвано ще два роки тому, а за шлюбним договором це майно має належати саме їй, бо на неї зареєстроване. Тож суд зняв арешт з маєтку і авто Лазорків.

За два тижні після цього, у кінці червня 2018 р. будинок в Тарасовому Ольга Лазорко продає сестрі Олександра Лазорка Світлані Собчук. Така інформація міститься в Майновому реєстрі.

Колишня дружина Лазорка працює викладачем у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Ольга Лазорко в коментарі "Силі правди" визнала, що на зарплатню викладача вона ані збудувати цей маєток, ані утримувати його, коли колишній чоловік за кордоном, не змогла б. Вона також повідомила, що вперше чує ім’я адвоката, який звернувся до суду від її імені.

"Я там живу, прописана. Я доглядаю. Він мене попросив, щоб я там жила на той випадок, щоб діти могли приїжджати, бо це побудовано для дітей. Він теж там не збирається жити, але оскільки в нас троє дітей, щоб вони мали змогу користуватися цим будинком. І ми домовилися, що я за ним доглядаю, він оплачує комуналку. Не знаю яким він чином це робить – я до цього не маю відношення", - розповіла вона.

Адвокат Маловатський відмовився будь-що коментувати по справі будинку в Тарасовому, пославшись на адвокатську таємницю.

В коментарі "Силі правди" Олександр Лазорко заперечив, що будинок поблизу Луцька належить йому.

"У мене ніколи не було і немає будинку. Його будував мій батько. Прописав туди разом з внуками і мою дружину", - сказав Лазорко.

Він припустив, що в колишньої дружини в Києві точно був такий адвокат і вона просто не захотіла розповідати.

Нагадаємо, у квітні МВС зняло Лазорка з розшуку.