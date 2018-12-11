Киберполиции прекратила деятельность фиктивной финансовой онлайн-биржи

Правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, которые открыли фиктивную офинансову онлайн-биржу.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Полицейские установили: 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах, используя специально созданный для этого онлайн ресурс.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Потенциальном клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счете, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После лицо нацеливали на открытие реального счета.

При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.

Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их "убрать". В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.

На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы. Изъята компьютерная техника, сетевое и серверное оборудование на котором непосредственно размещалась фиктивная биржа, черновые записи и деньги. Также, в одном из офисов обнаружено документы оффшорной компании, под "прикрытием" которой действовали мошенники.

Следственные действия продолжаются. Изъятую технику направлены на экспертизу. Полицейские продолжают проводить сбор доказательств противоправной деятельности злоумышленников.

Экономическая правда