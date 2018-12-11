Кіберполіція припинила діяльність фіктивної фінансової онлайн-біржі

Правоохоронці припинили діяльність групи шахраїв, які відкрили фіктивну офінансову онлайн-біржу.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Поліцейські встановили: 44-річний іноземець організував злочинну схему заволодіння коштами громадян. Ця схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах, використовуючи спеціально створений для цього онлайн-ресурс.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Потенціальному клієнту пропонувалося взяти участь в торгах, шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, де організаторами створювалася імітація успішних торгів. Після особу націлювали на відкриття реального рахунку.

При цьому, з клієнтами працювали оператори офісу, які націлювали їх на внесення якомога більших внесків. Аргументували це більшою вірогідністю виграшу. Для досягнення цієї мети зловмисники використовували заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву.

Вклавши гроші, потерпілі не мали можливості їх "забрати". В даному випадку вони могли лише поповнювати рахунки. Система працювала таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошей користувачів.

На території Києва поліцейські викрили два офіси, які використовували зловмисники. Загалом, у цих офісах працювало більше 30 осіб, як громадяни України, так і іноземці. Вилучено комп’ютерну техніку, мережеве та серверне обладнання на якому безпосередньо розміщувалася фіктивна біржа, чорнові записи та гроші. Також, у одному із офісів виявлено документи офшорної компанії, під "прикриттям" якої діяли шахраї.

Слідчі дії тривають. Вилучену техніку направлено на експертизу. Поліцейські продовжують проводити збір доказів протиправної діяльності зловмисників.

Економічна правда