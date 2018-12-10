"Борисполь" не мог принимать рейсы из-за тумана и аварии самолета — СМИ

9 декабря в аэропорту "Борисполь" во время приземления в условиях сильного тумана самолет авиакомпании "Белавиа" немного выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив незначительные повреждения.

Об этом пишет ЦТС.

Никто из пассажиров не пострадал, ВПП временно перекрывали.

фото из соцсетей

В пресс-службе беларусской авиакомпании прокомментировали, что "после посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск-Киев (аэропорт Борисполь) 9 декабря 2018 года при пробеге правой стойкой шасси задело грунт".

"Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего воздушное судно продолжило движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения", - добавили в "Белавиа", уточнив, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

На данный момент проводится расследование о причинах инцидента.

Отмечается, что 9 декабря вечером самолеты, которые должны были приземлиться в Борисполе, перенаправлялись в другие аэропорты, а некоторые кружили над главным столичным аэропортом в ожидании посадки. Предполагалось, что это происходит по причине сильного тумана.

Позже ряд СМИ распространили информацию о том, что в Борисполе совершил жесткую посадку один из самолетов.

В воздушной гавани, в свою очередь, данную информацию никак не комментировали, ссылаясь только на погоду.

"В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов… Международный аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости. В работе обе взлетно-посадочные полосы", - проинформировали на официальной странице аэропорта в Facebook.

Между тем в соцсетях появились фото, на которых демонстрировались повреждения якобы самолета авиакомпании "Белавиа", полученные при посадке в аэропорту Борисполь.

Как сообщает издание Delo.ua, пользователи социальных сетей обратили внимание, что ситуация в аэропорту усложнена временно неработающим оборудованием.

В частности сообщается о том, что на ремонт/профилактику была поставлена курсо-глиссадная система CAT IIIa — радионавигационная система захода на посадку по приборам, что несколько ограничивает возможности инструментальной (по приборам - ред) посадки самолетов.

Подтверждение об этом есть в извещениях об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации NOTAM, которые есть в свободном доступе.

На официальных ресурсах МА "Борисполь" сообщений об этом нет.

Пользователи соцсетей со ссылкой на систему Flightradar24 сообщают, что около 15 бортов по этой причине ушли на запасные аэродромы — в МА "Киев" (Жуляны), МА "Харьков", МА "Одесса". А рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Львов-Киев был вынужден вернуться во Львов.

Еще много рейсов приземлились с задержкой.