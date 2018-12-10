"Бориспіль" не міг приймати рейси через туман та аварію літака — ЗМІ

9 грудня в аеропорті "Бориспіль" під час приземлення в умовах сильного туману літак авіакомпанії "Бєлавіа" трохи викотився за межі злітно-посадкової смуги, отримавши незначні пошкодження.

Про це пише ЦТС.

Ніхто з пасажирів не постраждав, ЗПС тимчасово перекривали.

Фото із соцмереж

У прес-службі білоруської авіакомпанії прокоментували, що "після посадки в складних метеоумовах повітряне судно, яке виконувало рейс В2 845 за маршрутом Мінськ-Київ (аеропорт Бориспіль) 9 грудня 2018 року при пробігу правою стійкою шасі зачепило грунт".

"Командир корабля усунув бічне ухилення літака, після чого повітряне судно продовжило рух по злітно-посадковій смузі, закермувавши на стоянку для паркування. Літак отримав незначні пошкодження", - додали в "Бєлавіа", уточнивши, що ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

Наразі проводиться розслідування щодо причин інциденту.

Зазначається, що 9 грудня ввечері літаки, які повинні були приземлитися в "Борисполі", перенаправлялись в інші аеропорти, а деякі кружляли над головним столичним аеропортом в очікуванні посадки. Вважалося, що це відбувається через сильний туман.

Пізніше ряд ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в Борисполі здійснив жорстку посадку один з літаків.

У повітряній гавані, в свою чергу, цю інформацію ніяк не коментували, посилаючись лише на погоду.

"У зв'язку з ускладненими погодними умовами (туман) і можливим перенесенням часу вильоту і прибуття вашого рейсу просимо перевіряти розклад польотів... Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює в режимі обмеженої видимості. В роботі обидві злітно-посадкові смуги", - поінформували на офіційній сторінці аеропорту в Facebook.

Тим часом в соцмережах з'явилися фото, на яких демонструвалися пошкодження нібито літака авіакомпанії "Бєлавіа", отримані при посадці в аеропорту Бориспіль.

Як повідомляє видання Delo.ua, користувачі соціальних мереж звернули увагу, що ситуація в аеропорту ускладнена тимчасово непрацюючим обладнанням.

Зокрема повідомляється про те, що на ремонт/профілактику була поставлена ​​курсо-глісадна система CAT IIIa - радіонавігаційна система заходу на посадку за приладами, що дещо обмежує можливості інструментальної (за приладами - ред) посадки літаків.

Підтвердження про це є в повідомленнях про зміни в правилах проведення і забезпечення польотів та аеронавігаційній інформації NOTAM, які є у вільному доступі.

На офіційних ресурсах МА "Бориспіль" повідомлень про це немає.

Користувачі соцмереж з посиланням на систему Flightradar24 повідомляють, що близько 15 бортів з цієї причини пішли на запасні аеродроми - в МА "Київ" (Жуляни), МА "Харків", МА "Одеса". А рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Львів-Київ був змушений повернутися до Львова.

Ще багато рейсів приземлилися з затримкою.